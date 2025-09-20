Η ΑΕΚ έφτασε στη Λάρισα ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet με φίλους των κιτρινόμαυρων να υποδέχονται την αποστολή.

Στη Λάρισα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου η ΑΕΚ, η οποία την Κυριακή (21/9, 17:30) κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet.

Το πούλμαν των κιτρινόμαυρων έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή και τους κιτρινόμαυρους υποδέχθηκαν μικροί και μεγάλοι φίλοι τους βγάζοντας φωτογραφίες με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες.

Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί στο AEL FC Novibet Arena μετρώντας το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν.