ΑΕΚ: Η άφιξη στη Λάρισα και η υποδοχή της αποστολής

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στη Λάρισα

bet365

Η ΑΕΚ έφτασε στη Λάρισα ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet με φίλους των κιτρινόμαυρων να υποδέχονται την αποστολή.

Στη Λάρισα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου η ΑΕΚ, η οποία την Κυριακή (21/9, 17:30) κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet.

Το πούλμαν των κιτρινόμαυρων έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή και τους κιτρινόμαυρους υποδέχθηκαν μικροί και μεγάλοι φίλοι τους βγάζοντας φωτογραφίες με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες.

Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί στο AEL FC Novibet Arena μετρώντας το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν.

 

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Λάρισα

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Λάρισα

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Λάρισα

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Λάρισα

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Λάρισα

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Λάρισα

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα