Μισεουί: «Ο κόουτς πάντα ψάχνει τρόπους για να κερδίσει»

Το παρθενικό γκολ του Γκαμπριέλ Μισεουί με τη φανέλα του Άρη είχε… λυτρωτικό χαρακτήρα καθώς έδωσε τη νίκη στην ομάδα του επί της Κηφισιάς και ο 20χρονος επιθετικός μίλησε κυρίως για τον προπονητή του, Μανόλο Χιμένεθ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια COSMOTE, ο σκόρερ του χρυσού γκολ του Άρη είπε αρχικά… «είναι σημαντικό γκολ όχι μόνο για μένα αλλά για την ομάδα. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει, σήμερα ήμουν εγώ, άλλη φορά θα είναι κάποιος άλλος παίκτης. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα», είπε αρχικά.

Συμπλήρωσε αναφερόμενος στα όσα έλεγε ο Μανόλο Χιμένεθ στη διάρκεια του αγώνα. «Περιμέναμε ότι το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο γιατί ο αντίπαλος είναι καλός. Ο προπονητής μου πάντα ψάχνει τρόπους για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής παίξαμε καλά, κάναμε το παιχνίδι μας και κερδίσαμε τα περισσότερα παιχνίδια από αυτά που παίξαμε αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας».

Ρωτήθηκε για την επίδραση του Μανόλο Χιμένεθ και τις διαφορές που διαπίστωσε. «Η διαφορά που βλέπω είναι ότι ο κόουτς πάντα θέλει να βρίσκει τρόπους για να κερδίσουμε τα παιχνίδια στη διάρκεια αυτών. Και αυτό που ζητάει είναι η ένταση στο παιχνίδι μας. Να δίνουμε το 100% των δυνάμεών μας στον χρόνο που θα αγωνιστούμε».