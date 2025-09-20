ΑΕΛ Novibet: Με Ουάρντα για το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ οι «βυσσινί»
Μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να υποδέχονται την Κυριακή (17:30) για την 4η αγωνιστική την ΑΕΚ. Η προετοιμασία των «βυσσινί» ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και στην συνέχεια ο Γιώργος Πετράκης έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας. Σε αυτή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Αμρ Ουάρντα, ενώ στον αντίποδα εκτός έμειναν οι Βινιάτο, Φεριγκρά, Φαϊζάλ και Ηλιάκης.
Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/09/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος της 4ης Αγωνιστικής Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο του AEL FC ARENA (21/09/25, 17:30).
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Βαρσάμης, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Ουάρντα, Πασάς και Γκαράτε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ανακοίνωση ΑΕΛ Novibet για τον κόσμο της: «Είναι απαραίτητο άπαντες να επιδείξουμε υπευθυνότητα και προσοχή»
- ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ: Άναψαν... κόκκινο για την παρουσία οπαδών της «Ένωσης» αστυνομία και υπουργείο
- Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 4η αγωνιστική, το ενδιαφέρον το Σάββατο στο Κηφισιά - Άρης και το ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός