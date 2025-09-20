Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί μία ξεχωριστή στιγμή όπου σταμάτησε το όχημά του για να βγει φωτογραφία με ένα μικρό αγόρι που πήγαινε για προπόνηση με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Ο Ροντινέι στο ποστάρισμά του στάθηκε στο γεγονός ότι όσο μεγάλωνε δεν υπήρχε πατέρας δίπλα του αλλά και στο ότι ο μπαμπάς του παιδιού που βγήκε φωτογραφία έβαλε τα κλάμματα. Δείτε πιο κάτω το post του μπακ του Ολυμπιακού:

Σήμερα το πρωί ερχόμουν στην προπόνηση. Είδα αυτόν τον πατέρα να πηγαίνει τον γιο του στην προπόνηση, κυνηγώντας τα όνειρά του. Μια ταινία άρχισε να παίζει στο μυαλό μου από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να αναζητώ τα όνειρά μου. Δυστυχώς δεν είχα πατέρα δίπλα μου, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία για να τα παρατήσω. Ένιωσα τη συγκίνηση στο πρόσωπο αυτού του αγοριού όταν άνοιξα το παράθυρο του αυτοκινήτου και του μίλησα με τον ίδιο τρόπο που ένιωθα όταν ήμουν παιδί και ήθελα να έχω την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε έναν παίκτη. Σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Είδα τα δάκρυα στα μάτια του και του πατέρα του και ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήμουν κάποιος που μπορεί να φέρει λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που είμαι μακριά από τη χώρα μου, η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μου, μια χώρα που αγαπώ και σέβομαι απόλυτα. Βαθιά μέσα μου, η σκέψη που παίρνω από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, περιλαμβάνει όνειρα, στιγμές ευτυχίας και αυτό που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου είναι αυτά τα παιδιά να διασκεδάζουν και να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν είχα φανέλα στο αυτοκίνητο για να δώσω σε αυτό το αγόρι. αλλά αν δει αυτό το μήνυμα θα του δώσω μία! Είθε ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά και να κάνουμε περισσότερο καλό κάθε μέρα.



