Η ΑΕΚ στοχεύει να περάσει αύριο και από την έδρα της ΑΕΛ Novibet και να διατηρήσει το απόλυτο, έχοντας ως βάση τη σοβαρή ανασταλτική λειτουργία που παρουσιάζει με συνέπεια από το ξεκίνημα της σεζόν.

Το διάστημα που διανύουμε περιλαμβάνει συνεχόμενες εκτός έδρας δοκιμασίες για την ΑΕΚ. Η αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Λιβαδειά με την Ένωση να κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα, συνεχίστηκε μεσοβδόμαδα με τη νίκη για το Κύπελλο στο Αιγάλεω, όπου αναμενόμενα έγινε ένα ολικό rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ αύριο (21/9, 17:30) ακολουθεί ακόμα ένα παιχνίδι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια στην πάντα δύσκολη έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Ο Σέρβος κόουτς γνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης, κάτι που τόνισε και στις δηλώσεις του, αλλά και στους παίκτες του, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να παρουσιάσουν τη συγκέντρωση που τους διακρίνει για να πάρουν ακόμα ένα τρίποντο και να διατηρήσουν το απόλυτο. Η βάση για την εικόνα και τα αποτελέσματα της ΑΕΚ ως τώρα είναι αναμφίβολα η σοβαρή ανασταλτική λειτουργία της. Ένα έργο του Νίκολιτς, ο οποίος βλέπει το σύνολο του να αποκτάει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα κρατώντας το μηδέν στην άμυνα.

Αυτό θα αποτελεί βασικό συστατικό του πλάνου του Νίκολιτς και στο αυριανό ματς, με τον Σέρβο τεχνικό να θέλει να δει παράλληλα τη βελτίωση στο τελείωμα των φάσεων, όπως έχει επισημάνει αρκετές φορές. Γιατί μπορεί το μηδέν στην άμυνα να αποτελεί ισχυρό ατού, ωστόσο η ΑΕΚ θα πρέπει να βρίσκει πιο εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα από τη στιγμή που παράγει καθώς το 1-0 είναι πάντα εύθραυστο.

Οι Γκατσίνοβιτς και Περέιρα δεν θα είναι διαθέσιμοι όπως επιβεβαίωσε ο Νίκολιτς καθώς ακόμα δεν έχουν επιστρέψει από τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετό διάστημα, ενώ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novivet ο Ζίνι δύσκολα θα προλάβαινε. Ο Νίκολιτς μεσοβδόμαδα έδωσε ανάσες ξεκούρασης σε αρκετούς παίκτες του, οι οποίοι αναμένεται να επανέλθουν στο αρχικό σχήμα.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί θα αποτελούν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, δεξιά θα είναι ο Ρότα και αριστερά ο Πήλιος έχει το προβάδισμα, με τον Πένραϊς πάντως να διεκδικεί τη θέση. Οι Μαρίν και Πινέδα πρόκειται να επανέλθουν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κουτέσα και Ελίασον στις δύο πλευρές. Ο Γιόβιτς αναμένεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ πίσω του ο Μάνταλος έχει το προβάδισμα να ξεκινήσει, με τον Κοϊτά πάντως να υπάρχει επίσης ως σκέψη για τη συγκεκριμένη θέση.