Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη ασφαλείας για το παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ στην Λάρισα με την αστυνομία και το υπουργείο να αρνούνται την μετακίνηση οπαδών της «Ένωσης» για τον αγώνα αυτόν.

Μπορεί οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet και της ΑΕΚ να είχαν συμφωνήσει να γίνει το παιχνίδι με παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων, όμως η αστυνονία και το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισαν να μην επιτρέψουν την μετακίνηση των φιλάθλων της «Ένωσης».

Στην σύσκεψη ασφαλείας, που έλαβε χώρα το Σάββατο (20/09) στην πόλη της Λάρισας, μπορεί τα δύο κλαμπ να είχαν συμφωνήσει ώστε να δώσουν το «παρών» στο AEL FC Arena 500 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων», όμως η αστυνομία και το υπουργείο αποφάσισαν να ανάψουν... κόκκινο και να χαλάσουν τα σχέδια ομάδων και φιλάθλων.

Κάπως έτσι στην ουσία απαγορεύτηκε τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το ματς με την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή (21/09-17:30) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και φαίνεται λοιπόν πως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στο AEL FC Arena θα βρεθούν μονάχα οπαδοί των «βυσσινί», εκτός αν επικρατήσει τελικά η συμφωνία... κυρίων μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων.

Υπενθυμίζουμε πως μεσοβδόμαδα η ΑΕΛ Novibet είχε βγάλει μία ανακοίνωση κατά της προηγούμενης διοίκησης της «Ένωσης» και ανθρώπων που δρούσαν υπό την καθοδήγησή της.