Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, το κυρίαρχο αποτέλεσμα στο πρώτο τους ντέρμπι ανά σεζόν!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα αποτελέσματα εδώ και μία 20ετία στα πρώτα ντέρμπι των αιώνιων και βγάζει συμπεράσματα.

Έρχεται λοιπόν και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Και δη ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οπότε, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να τσεκάρουμε τα αποτελέσματα των πρώτων ντέρμπι μεταξύ των δύο αιώνιων του ελληνικού ποδοσφαίρου ανά σεζόν εδώ και μία 20ετία! Κι ας βγάλουμε συμπεράσματα ενόψει του αυριανού! Για δείτε…

6.10.2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

22.10.2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 (0-3)

6.11.2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1

3.10.2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0

21.11.2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0

22.9.2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1

11.11.2018 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1

28.10.2017 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0

6.11.2016 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-0

21.11.2015 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (0-3)

26.10.2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0

2.11.2013 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1

9.12.2012 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2

19.11.2011 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1

30.10.2010 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-1

29.11.2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 2-0

9.11.2008 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

2.9.2007 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

5.11.2006 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0

28.8.2005 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2

4.12.2004 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0

Διαπιστώσεις:

Πρώτη. Κυρίαρχο αποτέλεσμα είναι μακράν η ισοπαλία, αφού έχει έρθει στο 50% των αγώνων! Μάλιστα ισόπαλα λήγουν όλα τα μεταξύ τους πρώτα ντέρμπι εδώ και τέσσερα πρωταθλήματα. Ως ισόπαλο λογίζω και το 1-1 όσο παίζονταν το παιχνίδι, δηλαδή για 50 λεπτά, στον αγώνα που διακόπηκε πρόπερσι και το πήρε 0-3 στα χαρτιά ο ΠΑΟ λόγω μίας κροτίδας.

Δεύτερη. Μακράν το δεύτερο αποτέλεσμα είναι οι νίκες του Ολυμπιακού (εφτά), έναντι τριών του ΠΑΟ. Δεν λογίζω στις νίκες του Ολυμπιακού το υπέρ του 3-0 στα χαρτιά για το παιχνίδι στις 21.11.2015 που δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω επεισοδίων.

Τρίτη. Όταν το πρώτο ντέρμπι είναι στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός έχει πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, παραμένει άρα αήττητος. Όταν το πρώτο ντέρμπι είναι στη Λεωφόρο η, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός έχει τρεις νίκες, ο Ολυμπιακός δύο και πέντε ματς έχουν λήξει ισόπαλα, άρα έχουμε σχεδόν ισορροπία.

Τέταρτη: Εδώ και μία οκταετία συντριπτικά κυριαρχεί η ισοπαλία στο πρώτους ντέρμπι ανά σεζόν, αφού έχουν λήξει έξι ματς ισόπαλα!!! Με τις δύο ομάδες να έχουν από μόλις μία νίκη.

Αυτά!

Άσχετο: η ΟΥΕΦΑ έχει δώσει προθεσμία στην Μπαρτσελόνα έως τις 5 Οκτωβρίου να δηλώσει την έδρα διεξαγωγής του αγώνα της με τον Ολυμπιακό. Δεν ισχύει ότι επειδή το Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν θα γίνει στο Μονζουίκ, υποχρεωτικά θα γίνει στο Μονζουίκ και το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός. Αυτό που ισχύει είναι τι έδρα θα δηλωθεί έως τις 5.10. Οι πιθανότητες, πάντως, είναι οι Καταλανοί να μην προλάβουν να δηλώσουν το Καμπ Νου, λόγω των έργων που γίνονται εκεί, και να γίνει το παιχνίδι στο Μονζουίκ. Υπομονή 15 ημέρες ακριβώς.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό που μπορεί και κρατάει το μηδέν πίσω στα τέσσερα πρώτα επίσημα παιχνίδια του στη σεζόν. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξίσου σημαντικό να διορθωθούν κάποιες λάθος κινήσεις όπως μία που έγινε με την Πάφο στο α΄ ημίχρονο στο 34ο λεπτό. Δείτε την φωτογραφία.

Γίνεται η πάσα στον κυνηγό της Πάφου στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, που έχει τη χειρότερη δυνατή διάταξη-όλη η αριστερή πλευρά (Ορτέγκα, Πιρόλα) έχει σωστά βγει για να τον βγάλει οφσάϊντ, αλλά όλη η δεξιά πλευρά (Ρόντινεϊ, Ρέτσος) έχει μείνει πίσω, ειδικά δε ο βραζιλιάνος πραγματικά πολύ πίσω.

Χάρη στην καλή επιστροφή του Ορτέγκα, δεν προέκυψε γκολ, αλλά απλά ένα άστοχο σουτ από αρκετά καλή όμως θέση, σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, μιλάμε για μία πραγματικά πολύ κακή άμυνα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Και για το τέλος ένα ιμότζι