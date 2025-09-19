Η διοίκηση της Κηφισιάς έχει κάνει μια σημαντική οικονομική επένδυση, ώστε να αναβαθμίσει το ρόστερ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στην προσπάθεια για την παραμονή και... εγκατάσταση στα «σαλόνια».

Η Κηφισιά μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου πιο δυνατή και κυρίως πιο... σοφή σε σχέση με την παρθενική της παρουσία στη Stoiximan Super League. Μάλιστα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έκανε από νωρίς «κρότο» στο πρωτάθλημα με το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στο Βόλο.

Φυσικά πρόκειται για μια ομάδα που μπορεί να είχε σημαντικό κορμό από την περασμένη σεζόν, όμως έκανε 14 μεταγραφές, ώστε να κάνει την απαραίτητη αναβάθμιση σε «Σουπερλιγκάτο» επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να φτάσει το 100% των ζητουμένων του Αργεντινού τεχνικού και να επιλυθούν κάποια τρωτά σημεία, όπως είναι τα... εύκολα ατομικά λάθη, όπως των Έμπο, Ραμίρεζ (σε φάση build up κόντρα σε Λεβαδειακό και AEΛ Novibet).

Ο μεγάλος στόχος της διοίκησης του Χρήστου Πρίτσα δεν είναι απλά η παραμονή στη Stoiximan Super League αλλά η καθιέρωση στην κορυφαία κατηγορία. Άλλωστε η Κηφισιά με την άμεση επάνοδο στα «σαλόνια» απέδειξε πως δεν είναι μια από τις... φωτοβολίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το οικονομικό level up

Φυσικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος υπάρχει και το απαραίτητο οικονομικό κόστος. Ειδικά για μια ομάδα που έχει να καλύψει και το «handicap», όπως η παρουσία φιλάθλων και το γηπεδικό, το οποίο οδεύει προς την οριστική του επίλυση με την επικείμενη «μετακόμιση» στη Νεάπολη.

Για το θέμα του μπάτζετ τοποθετήθηκε ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Χρήστος Πρίτσας, στις δηλώσεις του μετά τη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού, στις οποίες επισήμανε: «Το μπατζετ είναι σίγουρα μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά που ανεβήκαμε και θέλω να πιστεύω πως είναι μέσα στην πρώτη 7αδα-8αδα της Super League!».

Η Κηφισιά για να φτάσει στο απαραίτητο «Σουπερλιγκάτο» επίπεδο πλήρωσε ακριβά για το... level up, καθώς απέκτησε παίκτες με αγορά όπως οι Έμπο και Αντόνισε, ενώ έδωσε και «βαριά» συμβόλαια - υπέρβαση σε παίκτες διαφοράς όπως είναι οι Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα, Ρούμπεν Πέρεθ και Λαζάρ Αμανί.

Τα ακριβά... περιουσιακά στοιχειά

Η Κηφισιά ενίσχυσε τη «φαρέτρα» του Σεμπάστιαν Λέτο με παίκτες με μεγάλη αγωνιστική αλλά και... αξία! Σύμφωνα με την ενδεικτική για τις αξίες των ποδοσφαιριστών και των ομάδων πλατφόρμα «transfermarkt» μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει το 6ο πιο ακριβό ρόστερ, με βάση την εκτίμηση της χρηματιστηριακής αξίας, ούσα πρώτη πίσω από το Big 5.

Με βάση πάντα τη συγκεκριμένη πλατφόρμα η Κηφισιά έχει τέσσερις παίκτες με αξία άνω του εκατομμυρίου και ακόμα τρεις που είναι... κοντά. Φυσικά υπάρχουν και παίκτες που η αξία τους είναι η... εμπειρία τους όπως οι Πέρεθ, Ντίας και Βιγιαφάνιες.

Σε αυτή τη λίστα δεν συμπεριλαμβάνεται δυο... εγχώρια ποδοσφαιρικά προϊόντα, όπως ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης, οι οποίοι είναι σε νεαρή ηλικία (24 και 22 αντιστοίχως) και αν συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στη Super League δεν αποκλείεται οι μετοχές τους στην αγορά να «εκτοξευθούν».

Οι πιο «αλμυρές» προσθήκες της Κηφισιάς

Γιασέρ Λαρουσί - 3,5 εκατ. ευρώ (αριστερός μπακ - δανεικός από Τρουά)

Λαζάρ Αμανί - 3 εκατ. ευρώ (χαφ- ελεύθερος από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ)

Ματίας Εσκιβέλ - 1,5 εκατ. ευρώ (επιτελικός μέσος - δανεικός από Mamelodi Sundowns FC)

Ζέρσον Σόουζα - 1.3 εκατ.ευρώ (εξτρέμ - συνιδιοκτησία με την Μπενφίκα)

Μόιζες Ραμίρεζ - 800.000 ευρώ (τερματοφύλακας - ελεύθερος από την Ιντεπεντιέτε)

Άλεξ Πέτκοφ - 700.000 ευρώ (στόπερ - μεταγραφή από τη Σλασκ Βρότσλαβ)

Τζέρεμι Αντόνισε - 700.000 ευρώ (εξτρέμ - αγορά από τη Μορεϊρένσε)

*Χρηματιστηριακές αξίες με βάση το transfermarkt