Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/9, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ μετά τη βαριά ήττα στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό καλείται να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις νίκες στο ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.

Η προετοιμασία των Θεσσαλονικών ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση, η οποία περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Το ιατρικό δελτίο είναι πλέον κενό, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα σχέδια του χωρίς προβλήματα.