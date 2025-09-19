ΠΑΟΚ: Όλοι μέσα για Παναιτωλικό
Ο ΠΑΟΚ μετά τη βαριά ήττα στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό καλείται να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις νίκες στο ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.
Η προετοιμασία των Θεσσαλονικών ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση, η οποία περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Το ιατρικό δελτίο είναι πλέον κενό, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα σχέδια του χωρίς προβλήματα.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .
