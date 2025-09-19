Ροντινεϊ: «Όποιος φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για το 100%»

Ο Βραζιλιάνος και έμπειρος ακραίος αμυντικός ήταν εκείνος που έκανε δηλώσεις στην COSMOTE TV πριν το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της Κυριακής.

Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Ροντινέι, στις δηλώσεις του ρωτήθηκε για αρκετά θέματα και επισήμανε στη COSMOTE TV:

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: Έρχεται ακόμα ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουμε πως όλα τα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για αυτό απαιτείται η μέγιστη συγκέντρωση και πάρα πολλή προσοχή. Περιμένω να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι.

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια στην ομάδα του Ολυμπιακού μετά το ματς της Τετάρτης: Κατά τη γνώμη μου όποιος φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για να δίνει το 100%, ότι έχει, σε όλα τα παιχνίδια. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να παίξεις ένα ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό πρέπει να είσαι πανέτοιμος να τους αντιμετωπίσεις και να τα δώσεις όλα. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην ανυπομονεί για αυτό το παιχνίδι. Όποιος αγωνιστεί πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας.

Για το αήττητο σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό: Η αλήθεια είναι πως βοηθάει και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Από κει και πέρα ότι έγινε πέρσι ανήκει στο παρελθόν. Είναι καινούργια σεζόν, καινούργιες ομάδες και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βρίσκομαι τρία χρόνια στον Ολυμπιακό και μπορώ να πω πως έχουμε ένα δυνατό γκρουπ με καλή ψυχολογία και μια πολύ καλή ομάδα.