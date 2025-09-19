Η αποστολή του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μπήκε για πρώτη φορά ο Τσούρα, εκτός ο Ματσάν.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγωνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (20/9, 20:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο διεθνής Βολιβιανός μεσοεπιθετικόις, Τζέισον Τσούρα, ο οποίος είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.

Από την άλλη στην αποστολή δε βρίσκεται ο Ματσάν, ο ο οποίος έλαβε άδεια άδεια λόγω της γέννησης του παιδιού του. Εκτός είναι οι τραυματίες Μλάντεν και Αποστολόπουλος, όπως κι ο Μαυρίας, ο οποίο επιλέχθηκε να προστατευτεί και η αγωνιστική του επάνοδος πάει πιθανότατα για τα ματς της ερχόμενης εβδομάδας.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.