Παναιτωλικός: Με Τσούρα αλλά χωρίς Ματσάν στην Τούμπα
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγωνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (20/9, 20:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο διεθνής Βολιβιανός μεσοεπιθετικόις, Τζέισον Τσούρα, ο οποίος είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.
Από την άλλη στην αποστολή δε βρίσκεται ο Ματσάν, ο ο οποίος έλαβε άδεια άδεια λόγω της γέννησης του παιδιού του. Εκτός είναι οι τραυματίες Μλάντεν και Αποστολόπουλος, όπως κι ο Μαυρίας, ο οποίο επιλέχθηκε να προστατευτεί και η αγωνιστική του επάνοδος πάει πιθανότατα για τα ματς της ερχόμενης εβδομάδας.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
