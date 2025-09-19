Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν είναι... αιωνίων! Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στη «Λεωφόρο» (21/9, 21:00) και αυτά είναι μερικά facts που λογικά ήξερες, αλλά καλό είναι να θυμηθείς για το μεγάλο ματς.

Ντέρμπι «αιωνίων». Δύο λέξεις, ένα σήμα κατατεθέν του ελληνικού πρωταθλήματος, εκατοντάδες πια «μονομαχίες» μεταξύ τους, αρκετές εκ των οποίων μνημονεύονται για χρόνια.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνιστούν το απόλυτο ελληνικό «clasico». Κάθε τους συνάντηση μονοπωλεί το ενδιαφέρον και προμηνύεται αμφίρροπη, ανεξαρτήτως έδρας, προσώπων και συνθηκών.

Το πρώτο από τα τουλάχιστον δύο μεταξύ τους ντέρμπι για φέτος βρίσκεται προ των πυλών. Οι Πράσινοι υποδέχονται τους Ερυθρόλευκους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (Κυριακή 21/9, 21:00), ένα ματς που θα το παρακολουθήσεις ζωντανά στα κανάλια COSMOTE SPORT που θα βρεις στην πλατφόρμα της EON.

Το Τριφύλλι με νέο προπονητή στον πάγκο και μετά από αρνητικό ξεκίνημα με 1 βαθμό στους δύο πρώτους αγώνες του, απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό του 3X3 που καλείται να ξεπεράσει τη δική του χ-αμένη ευκαιρία μεσοβδόμαδα στο Champions League με αντίπαλο την Πάφο.

Η ανάγκη των Πρασίνων για αντίδραση προτάσσεται απέναντι στο κίνητρο των Πειραιωτών να διευρύνουν το αήττητο τους στα 8 παιχνίδια εναντίον του «αιώνιου» αντιπάλου και να κυνηγήσουν την 4η διαδοχική νίκη.

Μαζί, όμως, με τους πρωταγωνιστές του σήμερα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ξυπνά πάντα μνήμες από το παρελθόν.

Λίγο πριν τη σέντρα στη «Λεωφόρο», το Gazzetta μαζί με την EON παρουσιάζουν 5 fun facts για το μεγάλο ζευγάρι: Από τον εκτός έδρας θρίαμβο του Ολυμπιακού με πρωταγωνιστή τον Λουτσιάνο στις αρχές του 21ου αιώνα, μέχρι την πιο πρόσφατη ανατροπή των Πρασίνων με… ελληνική σφραγίδα, στο «Γ. Καραϊσκάκη».

