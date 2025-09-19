Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΛ και Παναιτωλικό, απαλλάχθηκαν ΑΕΚ και Λεβαδειακός

Τιμωρία με χρηματικό πρόστιμο επέβαλε σε Παναθηναϊκό, ΑΕΛ και Παναιτωλικό το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της λίγκας ενώ απάλλαξε την ΑΕΚ και τον Λεβαδειακό.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague ανακοινώσε τις ποινές των ομάδων που κλήθηκαν σε απολογία. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5 χιλ. ευρώ ενώ χρηματική ποινή επιβλήθηκε και στην ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό, που θα κληθούν να πληρώσουν από 1.000 ευρώ.

Απαλλάχθηκαν η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός.

Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού

Αρ. Απόφ. 156/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 13-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 158/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5

επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 159/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)

Αρ. Απόφ. 160/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 157/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)