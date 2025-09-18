Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση της Πέμπτης (18/9). Ατομικό ο Ντεσπόντοφ, εκτός ο Κένι λόγω ίωσης.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεπέρασε το πρόβλημα με την ίωση, που τον άφησε εκτός από τους αγώνες με ΟΦΗ και Λεβαδειακό, επιστρέφοντας σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Την επομένη της βαριάς ήττας από τον Λεβαδειακό (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδας, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μπήκαν στο γήπεδο και ξεκίνησαν την προετοιμασία για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό το ερχόμενο Σάββατο (20/9) στο γήπεδο της Τούμπας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στον αγώνα με τον Λεβαδειακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης.