Ρουί Βιτόρια: Στα ραντάρ της Αλ Αχλί, σύμφωνα με τους Πορτογάλους
Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μόλις λίγες ημέρες πριν, ωστόσο ήδη άρχισαν οι φήμες σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Όπως μετέδωσαν στην Πορτογαλία, η Αλ Αχλί της Αιγύπτου ενδιαφέρεται για τον 55χρονο κόουτς. Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής έφαγε... άκυρο από Φερνάντο Σάντος και Πάιβα και πλέον έχει στρέψει το βλέμμα της στον Βιτόρια, ο οποίος αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για εκείνη.
Άλλωστε, ο πρώην τεχνικός του «τριφυλλιού» αποτελεί όνομα πολύ γνώριμο στο αιγυπτιακό ποδόσφαιρο μιας και από το 2022 έως το 2024 ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της χώρας, μετρώντας 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα σε 18 παιχνίδια στον πάγκο της.
Rui Vitória, ex-selecionador egípcio, alvo do interesse do Al Ahly, do Egito, a equipa mais titulada do continente africano.
Al Ahly está atento aos técnicos portugueses sem clube e já levou 'negas' de Renato Paiva e Fernando Santos.
RV saiu do Panathinaikos esta semana. pic.twitter.com/xpbA8Uy6zr— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 18, 2025
