Στην Αίγυπτο ενδέχεται να επιστρέψει ο Ρουί Βιτόρια, που, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, ενδιαφέρει την Αλ Αχλί.

Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μόλις λίγες ημέρες πριν, ωστόσο ήδη άρχισαν οι φήμες σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως μετέδωσαν στην Πορτογαλία, η Αλ Αχλί της Αιγύπτου ενδιαφέρεται για τον 55χρονο κόουτς. Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής έφαγε... άκυρο από Φερνάντο Σάντος και Πάιβα και πλέον έχει στρέψει το βλέμμα της στον Βιτόρια, ο οποίος αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για εκείνη.

Άλλωστε, ο πρώην τεχνικός του «τριφυλλιού» αποτελεί όνομα πολύ γνώριμο στο αιγυπτιακό ποδόσφαιρο μιας και από το 2022 έως το 2024 ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της χώρας, μετρώντας 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα σε 18 παιχνίδια στον πάγκο της.