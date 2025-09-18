Ρεμπρόφ: «Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους, έχω συμβόλαιο και αυτά είναι φήμες»

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ μίλησε σε ουκρανικό Μέσο για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να τονίζει ότι έχει ενεργό συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της χώρας του και πως όλα αυτά είναι φήμες.

Στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας βρίσκεται ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, όπως ανέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta. Ο 51χρονος τεχνικός εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ουκρανίας, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Από την πλευρά του ο Ρεμπρόφ ρωτήθηκε από την ουκρανική ιστοσελίδα ukrfootball.ua, όπου τόνισε πως δεσμεύεται αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και πως όλα όσα ακούγονται είναι απλά φήμες.

«Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πώς μπορώ να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες», υποστήριξε ο Ρεμπρόφ.

Όσο για το αν θα τον ενδιέφερε η προοπτική του Παναθηναϊκού, υπογράμμισε: «Με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».