Εκσυγχρονισμός και ποιότητα στην ΕΠΟ με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-source»

Η ΕΠΟ φέρνει την πλατφόρμα «e-source» της Softone για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών για τις Εθνικές Ομάδες με ιατροφαρμακευτικό υλικό και εξοπλισμό.

Η ΕΠΟ εγκαινιάζει μία νέα εποχή στη διαδικασία προμηθειών, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-source» της Softone, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε 15.000 προμηθευτές.

Οι διαγωνισμοί αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες των Εθνικών Ομάδων και της Ομοσπονδίας, όπως ιατροφαρμακευτικό υλικό, προπονητικό εξοπλισμό, κύπελλα, εταιρικά δώρα, υπηρεσίες εκτυπώσεων, μεταφορές, εκδηλώσεις, ασφάλειες και καθαρισμό. Για τον σκοπό αυτό, με ανακοίνωσή της καλεί προμηθευτές να καταθέσουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Νέα εποχή για την ΕΠΟ στην προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς η Ομοσπονδία χρησιμοποιεί πλέον την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-source» της softone για τη διενέργεια διαγωνισμών μέσα από μία γκάμα 15.000 προμηθευτών.

Στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού της, εκτιμάται ότι η επιλογή της ΕΠΟ θα αποφέρει θεαματική βελτίωση στο επίπεδο των υπηρεσιών που αναζητά στην αγορά, καθώς η χρήση της πλατφόρμας e-source προσφέρει εντυπωσιακή διεύρυνση τον αριθμό των προμηθευτών της.

Η χρήση της πλατφόρμας αφορά στην αναζήτηση μιας σειράς προϊόντων ενδιαφέροντος της Ομοσπονδίας, κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Ιατρό-φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα και επιδεσμικό υλικό Εθνικών Ομάδων, Προπονητικός εξοπλισμός, Λάβαρα - Κύπελλα - Μετάλλια, Εταιρικά Δώρα, Υπηρεσίες εκτυπώσεων (διαπιστεύσεις, ενδυμασίες, διπλώματα, τυπώματα αθλητικού υλικού κλπ), Branding, Υπηρεσίες Ασθενοφόρων, Υπηρεσίες και προϊόντα συντήρησης αγωνιστικών χώρων, Μεταφορές εξοπλισμού για την διενέργεια εκδηλώσεων, Οργάνωση εκδηλώσεων (catering, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες μετάφρασης, υπηρεσίες βιντεοσκόπησης), Διαφημιστικές υπηρεσίες και προϊόντα, Ασφάλειες, Υπηρεσίες και προϊόντα καθαρισμού, Γραφική ύλη – αναλώσιμα Η/Υ.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καλεί τους δυνητικούς προμηθευτές να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που διενεργεί και να υποβάλλουν την οικονομική και τεχνική τους προσφορά».