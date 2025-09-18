Galacticos LIVE: Τα δεδομένα για το ντέρμπι στη Λεωφόρο, η αναζήτηση προπονητή στον Παναθηναϊκό, η επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta για να μάθετε όλα τα νέα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και να ακούσετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω απ' αυτά.

Η νέα αγαπημένη σας συνήθεια, η εκπομπή «Galacticos» θα προβληθεί και σήμερα στις 14:00 στο Youtube του Gazzetta. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη συζητούν τα πιο «καυτά» θέματα του ελληνικού ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι.

Φυσικά παρούσα είναι και η Θεσσαλονίκη με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να ενημερώνουν για τις τελευταίες εξελίξεις των ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

     

