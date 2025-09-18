Στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ τέθηκαν τα εισιτήρια για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναιτωλικό, στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το ματς θα διεξαχθεί το Σάββατο (20/9) και η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:30. Από σήμερα, Πέμπτη, ο κόσμος του Δικεφάλου του Βορρά θα μπορέσει να προμηθευτεί τα εισιτήρια για την αναμέτρηση, όπως έκανε γνωστό η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και οι τιμές των εισιτηρίων:

«Τη διάθεση των εισιτηρίων για την μεθαυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα (20/9, 20:30) για την 4η αγωνιστική της Super League ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(18.09) στις 11:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός, για την 4η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20.09.2025 στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 20/09/2025 19:30».