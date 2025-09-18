Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή με την απόκτηση του 27χρονου χαφ Λαζάρ Αμανί.

Η Κηφισιά είναι κοντά σε «μπαμ»! Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι έτοιμη να κλείσει τις προσθήκες της μέχρι τη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου με τη σπουδαία μεταγραφή του Λαζάρ Αμανί.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως μετά την απόκτηση του Λαρουσί για το αριστερό άκρο της άμυνας στην Κηφισιά αναζητούσαν ένα πολύ ποιοτικό μέσο, ο οποίος θα μπορεί να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας και οι άνθρωποι του κλαμπ κατέληξαν στον Ιβοριανό.

Πρόκειται για 27χρονο, δεξιοπόδαρο, ύψους 1.72 μ., μέσο ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8», όμως μπορεί να παίξει τόσο στο «6», όσο και στο «10». Με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού μετράει επτά εμφανίσεις, με ένα γκολ.

Είναι «προϊόν» του ποδοσφαίρου του Βελγίου, έχοντας και διαβατήριο από τη χώρα της βορειοδυτικής Ευρώπης. Το 2016 ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Έουπεν και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε Σαρλερουά, Εστορίλ (Πορτογαλία), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ καi Σταντάρ Λιέγης.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 30 εμφανίσεις, με δυο γκολ και μια ασίστ. Στο πρώτο μισό της σεζόν αγωνίστηκε στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και στο δεύτερο κομμάτι της χρονιάς αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σταντάρ Λιέγης.

Την 1η Σεπτεμβρίου ο Αμανί έλυσε τη συνεργασία του με τη Σεν Ζιλουάζ, με την οποία το 2024 κατέκτησε το Κύπελλο και το Super Cup Βελγίου, ύστερα από 145 συμμετοχές με 10 γκολ και 15 ασίστ.