Κοροπούλης: Απο τα πιτσιρίκια της... πλατείας στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Γνωρίστε τον προπονητή της Κ19 του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Κοροπούλη, που θα κάτσει στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι με την Athens Kallithea.

Η αναζήτηση του Παναθηναϊκού για την εύρεση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια συνεχίζεται με αποτέλεσμα να μην έχει προκύψει ούτε κάποια μόνιμη λύση ούτε κάποια πιο προσωρινή, όπως φαντάζει η επιλογή του Χρήστου Κόντη, που επίσης δουλεύεται.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων» όμως δεν σταματούν κι έτσι έπρεπε να βρεθεί κάποιος για να καθίσει στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου με την Athens Kallithea στην Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Η προφανής επιλογή, έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες, ήταν εκείνη του Δημήτρη Κοροπούλη, που είναι προπονητής της Κ19 και ανέλαβε να προπονήσει και την πρώτη ομάδα τις δύο αυτές ημέρες που ήταν «ακέφαλη».

Η πρόκληση με τον Πανιώνιο που έγινε «εισιτήριο» για τον Παναθηναϊκό

Ο 46χρονος Έλληνας τεχνικός γεννήθηκε στην Θήβα στις 30 Ιανουαρίου του 1979. Οπαδός του Παναθηναϊκού από μικρός, κόλλησε το... μικρόβιο, όταν ο πατέρας του άρχισε να τον πηγαίνει στο γήπεδο στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές εκείνης του '90.

Ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο πρώτα από την σκοπιά του αθλητή. Έφτασε μέχρι τον Ατρόμητο, όταν αγωνιζόταν στις μικρότερες κατηγορίες την εποχή πριν γίνει η συγχώνευση με την Χαλκηδόνα ενώ είχε αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο άριστα καταρτισμένο. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, κάτοχος UEFA PRO και UEFA Youth Pro ενώ έχει κάνει και μεταπτυχιακό στην αθλητική διοίκηση.

Την πρώτη του δουλειά ως προπονητής την βρήκε στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Δούλεψε εκεί μέχρι να του δοθεί η πρώτη του ευκαιρία, που συνάμα αποτελούσε μία δύσκολη αποστολή.

Στο πρώτο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής που ξεκίνησε μετά την διακοπή που υπήρξε λόγω κόβιντ την σεζόν 2020-2021, οι «κυανέρυθροι» αποφάσισαν να κατεβάσουν κανονικά την ομάδα βάζοντας τους παίκτες της Κ19.

Ο Δημήτρης Κοροπούλης αποδέχθηκε την πρόκληση αυτή και όχι μόνο κατάφερε να παρουσιάσει η ομάδα του ένα αξιοπρεπές πρόσωπο, αλλά έφτασε τελικά και μία... ανάσα από την άνοδο.

Την επόμενη χρονιά όμως η εκκίνηση δεν ήταν καλή κι έτσι η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε. Η εικόνα ωστόσο που είχε δείξει η ομάδα του και η δουλειά που είχε κάνει του χάρισαν μία νέα ευκαiρία περίπου έναν χρόνο μετά.

Ο Σωτήρης Αντωνίου, που ανέλαβε τον νεοσυσταθέντα τότε Παναθηναϊκό Β', τον ενέταξε στο τεχνικό του επιτελείο και οι δυό τους συνεργάστηκαν εκεί για δύο χρόνια.

Μετά τον υποβιβασμό και την διάλυση της ομάδας στο φινάλε της σεζόν 2023-2024, κρίθηκε από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» που ασχολούνταν τότε με την ακαδημία, πως εκείνος πρέπει να παραμείνει στο κλαμπ. Έτσι, του δόθηκαν τα... κλειδιά της Κ19 των «πρασίνων», με την οποία είχε μία πολύ καλή σεζόν.

Φέτος, που τέθηκε σε λειτουργία το νέο οργανόγραμμα της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, εκείνος παρέμεινε στο «τιμόνι» της, έχοντας ικανοποιήσει απόλυτα τους ανθρώπους της ομάδας με την δουλειά που έκανε την περασμένη σεζόν.

Η παρουσία του εκεί του και οι εξελίξεις που υπήρξαν στην πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού» του έδωσαν την ευκαιρία να βρεθεί σήμερα για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου μίας ομάδας της πρώτης κατηγορίας και δη των «πρασίνων» που αγαπούσε από μικρό παιδάκι.

Οι ευθύνες είναι μεγάλες, όπως το ίδιο και η ευκαιρία του, η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα των πολλών ωρών δουλειάς που έριξε όλα αυτά τα χρόνια.