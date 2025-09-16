Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο

Παρά την κλήση σε απολογία που έλαβε ο Παναθηναϊκός, το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου.

Κλήση σε απολογία για το παιχνίδι με την Κηφισιά έλαβε ο Παναθηναϊκός καθώς οι οπαδοί του προκάλεσαν κάποιες φθορές, σπάζοντας καθίσματα, τα οποία πέταξαν εντός του γηπέδου μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό.

Ωστόσο με βάση το άρθρο που κλήθηκε ο Παναθηναϊκός δεν προβλέπεται ποινή έδρας, αλλά μόνο πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 5.000 ως 70.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός την ερχόμενη Κυριακή (21/9) στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο.

Πάντως ακόμα και ποινή κεκλεισμένων των θυρών αν επιβληθεί στους «πράσινους», αυτή δεν πρόκειται να ισχύσει για το ντέρμπι από τη στιγμή που δεν θα έχει παρέλθει το πενθήμερο που ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

