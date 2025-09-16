Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση, πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού»

Ο Ρουί Βιτόρια θέλησε να αποχαιρετήσει τον οργανισμό του Παναθηναϊκού μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μπορεί ο Ρουί Βιτόρια να μην βρέθηκε στο Κορωπί στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού για να αποχαιρετήσει τους παίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας με τους οποίους συνεργάστηκε αυτό τον σχεδόν έναν χρόνο που βρέθηκε στο τιμόνι της, ωστόσο θέλησε να πει ένα αντίο σε ολόκληρο τον οργανισμό μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως έδωσε τον καλύτερό του εαυτό κάθε στιγμή που υπηρετούσε την ομάδα και γι' αυτό φεύγει με καθαρή συνείδηση. Ευχαρίστησε τους παίκτες και όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκε, όμως πάνω απ' όλα θέλησε να ευχαριστήσει τον μοναδικό κόσμο του «τριφυλλιού» για την αγάπη που του έδειξε και την συνεχή υποστήριξη.

Η ανάρτηση του Ρουί Βιτόρια

«Η θητεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Φεύγω με καθαρή συνείδηση ​​ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, συνεργάστηκαν μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ αυτούς τους φανταστικούς οπαδούς για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή υποστήριξη που έδιναν στον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερα λόγια και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε!

Σε όλους εσάς, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».