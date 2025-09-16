Η ΑΕΛ Novibet και η ερασιτεχνική ένωσαν τις δυνάμεις του για να πάρει η ομάδα πίσω το AEL FC ARENA, με την δεύτερη να στέλνει εξώδικο στην εταιρεία που ανήκει εκείνο για οφειλές χρόνων.

Το βράδυ της Δευτέρας (15/09) ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ της ΑΕΛ Novibet και της Ερασιτεχνικής, στην οποία αποφασίστηκε η εκκίνηση του κοινού αγώνα για την νομική διεκδίκηση του AEL FC ARENA.

Δημιούργησαν μία Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης ενώ η Ερασιτεχνική έστειλε εξώδικο στην εταιρεία «Γήπεδο Α.Ε. Λάρισας ΑΕ», που ανήκει το γήπεδο, για οφειλές εκατομμυρίων, στις οποίες είναι υπόχρεοι απέναντι στο Μητρικό Σωματείο και αποφεύγουν να καταβάλουν παρανομώντας τα τελευταία 15 χρόνια σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μάλιστα θα γίνει και συλλογή χιλιάδων υπογραφών, η οποία θα ξεκινήσει στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 18 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα θα γίνει και Γενική Παλλαϊκή Συνέλευση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Ολοκληρώθηκε εχθές Δευτέρα το βράδυ 15 Σεπτεμβρίου 2025, η δεύτερη σύσκεψη μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ.

Οι δύο πλευρές, ενωμένες και αποφασισμένες σαν μια γροθιά, δηλώνουν απερίφραστα πως θα προχωρήσουν σε ανένδοτο αγώνα για την επιστροφή του γηπέδου AEL FC ARENA στους εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους της ΑΕΛ και ειδικότερα στους Δημότες της Λάρισας. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης, που θα διεξάγει τον ιστορικό αυτόν αγώνα ήθους και δικαιοσύνης, για την επιστροφή του γηπέδου AEL FC ARENA στον λαό της ΑΕΛ.

Έναν αγώνα απέναντι σε μία εταιρία και έναν επιχειρηματία που εκμεταλλεύονται στυγνά την ομάδα και την πόλη της Λάρισας και έχουν κριθεί προ πολλού έκπτωτοι στα μάτια της κοινής γνώμης. Η 16η Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδοτεί την απαρχή της μάχης, καθώς σήμερα εστάλη το πρώτο εξώδικο της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ κατά της «Γήπεδο Α.Ε. Λάρισας Α.Ε.» για τις οφειλές εκατομμυρίων που είναι υπόχρεοι απέναντι στο Μητρικό Σωματείο και αποφεύγουν να καταβάλουν παρανομώντας τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτήν δεν είναι η μοναδική, αλλά μία από τις νομικές διεκδικήσεις των φορέων της πόλης κατά της «Γήπεδο Α.Ε. Λάρισας Α.Ε.».

Όπως και στο παρελθόν, ξεκινά για άλλη μια φορά η μεγαλειώδης προσπάθεια της συλλογής χιλιάδων υπογραφών για την επιστροφή του γηπέδου στο λαό της ΑΕΛ. Η μαζική συλλογή των υπογραφών θα ξεκινήσει πανηγυρικά στις 18 Οκτωβρίου 2025, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο AEL FC ARENA. Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί Γενική Παλλαΐκή Συνέλευση όλων των Λαρισαίων, ώστε να σταλεί το μήνυμα δυνατά και καθαρά σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας και σε όλους τους εμπλεκόμενους στο γηπεδικό της ΑΕΛ.

Το γήπεδο ανήκει στον κόσμο της ΑΕΛ!

Το γήπεδο επιστρέφει στον λαό της ΠΟΛΗΣ!»