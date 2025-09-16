Galacticos LIVE: Για μεγάλο όνομα ο Παναθηναϊκός, έτοιμος για τ' αστέρια ο Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε ζωντανά τη νέα εκπομπή του Gazzetta. Οι Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης ή αλλιώς «Galacticos» σας ενημερώνουν και συζητούν καθημερινά (14:00-16:00) για όλα τα σημαντικά θέματα της ελληνικής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.
Φυσικά, υπάρχει εκπροσώπηση και για την Θεσσαλονίκη με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να ενημερώνουν για την πραγματικότητα του ΠΑΟΚ και του Άρη με συνδέσεις από την Θεσσαλονίκη.
