Τραγούδι για τον διεθνή άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μαγεύει με όσα κάνει στο χορτάρι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και της Εθνικής.

Ενίοτε εμπνέει. Μέχρι και τραγούδι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ έγινε ο 22χρονος άσος του ΠΑΟΚ. Σε 24 εκδοχές! Από νησιώτικο, μέχρι ζεϊμπέκικο, ροκ, μπαλάντα και beach bar!

Αναλυτικά όσα αναφέρει το ΠΑΣΚΕΔΙ (Πανελλήνιο σωματείο εστίασης, διασκέδασης):

«Το ΠΑΣΚΕΔΙ, μέσω των Studio 2211, παρουσιάζει το έργο «Ντέλια–Ντέλια», ένα πρωτοποριακό μουσικό εγχείρημα μοναδικό παγκοσμίως: 24 διαφορετικές μουσικές εκδοχές του ίδιου τραγουδιού, εμπνευσμένες από το ταλέντο του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια.

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, το έργο παραδίδεται δωρεάν στον Σύλλογο και στον ποδοσφαιριστή, ως ένδειξη εκτίμησης, πολιτιστικής προσφοράς και συμβολικού δώρου του ΠΑΣΚΕΔΙ για τη μεγάλη αυτή επέτειο.

Η κίνηση αυτή αποτυπώθηκε και σε επίσημη επιστολή που απεστάλη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την οποία τονίζεται η πρόθεση του Σωματείου να συμβάλει στις επετειακές εκδηλώσεις με έναν ιδιαίτερο, μουσικό τρόπο.

Ταυτόχρονα, το «Ντέλια–Ντέλια» φέρει τη σφραγίδα των Studio 2211, της πρώτης ελληνικής δισκογραφικής με μετρήσιμο παγκόσμιο αποτέλεσμα, όπως καταγράφηκε στο Global Music Production Report 2025, κατατάσσοντας την Ελλάδα στον διεθνή μουσικό χάρτη με τρόπο πρωτόγνωρο.

Το έργο είναι πλήρως απελευθερωμένο από Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα, με μοναδική υποχρέωση την αναφορά της πηγής: ΠΑΣΚΕΔΙ – Studio 2211 | www.paskedi.gr

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, των ΜΜΕ, των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, ανθρώπων της Πολιτείας, του Αθλητισμού και φιλάθλων.

Εκ του ΠΑΣΚΕΔΙ».

Οι στίχοι

«Ντέλια-Ντέλια, μάγε της Τούμπας

φωτιά μας βάζεις κάθε φορά

Ντέλια-Ντέλια παιδί του ΠΑΟΚ

μαζί πετάμε πάντα ψηλά

Γιάννη Κωνσταντέλια, κάνε μας τσαλίμια

γίνε αετός

τρέλανέ μας όλους, Ντέλια μέσα στην Τούμπα

πάρε τα μυαλά μας, δεν μας νοιάζει πως

Ντέλια-Ντέλια, μάγε της Τούμπας

φωτιά μας βάζεις κάθε φορά

Ντέλια-Ντέλια παιδί του ΠΑΟΚ

μαζί θα πάμε πάντα ψηλά

Γιάννη Κωνσταντέλια κάνε μας τσαλίμια

γίνε αετός

τρέλανέ μας όλους, ντέλια μέσα στην Τούμπα»

Το ΠΑΣΚΕΔΙ αναφέρει ακόμα: «Ενα ποδοσφαιρικό ταλέντο γίνεται μουσική έμπνευση. Για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το αστέρι του ΠΑΟΚ, δημιουργήθηκαν 24 διαφορετικές μελωδίες πάνω στον ίδιο στίχο. Από παιδικό μέχρι ζεϊμπέκικο, από techno μέχρι νησιώτικο – ένα τραγούδι, 24 ζωές.

Το πρωτόγνωρο εγχείρημα του ΠΑΣΚΕΔΙ. Το «Ντέλια, Ντέλια» δεν είναι απλά τραγούδι.

Είναι μουσικό πείραμα και ταυτόχρονα πολιτιστικό φαινόμενο: Ένας στίχος που μετουσιώνεται σε 24 στυλ.

Μια γέφυρα ανάμεσα σε γενιές, κουλτούρες και μουσικά γούστα. Ένα άλμπουμ-ορόσημο που αφιερώνεται για πρώτη φορά σε Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Γιατί έχει σημασία:

Καινοτομία – Πρώτη φορά στον κόσμο το ίδιο τραγούδι μεταμορφώνεται σε 24 διαφορετικά μουσικά είδη.

Πολυμορφία – Από παιδιά μέχρι φιλάθλους, όλοι βρίσκουν τη δική τους μελωδία.

Πολιτιστικό μήνυμα – Ο αθλητισμός συναντά τη μουσική και γεννιέται κάτι νέο.

Τα 24 Στυλ για τον Κωνσταντέλια