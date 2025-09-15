Ντέμης για Νίκολιτς: «Δεν κάνει τρέλες, σε... αναγκάζεις να του δώσεις χρόνο»

Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη στη «Monday FC» της Nova για τη μέχρι στιγμής παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τις προσθήκες των Γιόβιτς, Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο.

Στην εμφάνιση της ΑΕΚ στη νίκη επί του Λεβαδειακού αναφέρθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης στο πλαίσιο της εκπομπής του στη NOVA, «Monday FC». O εμβληματικός επιθετικός του Δικεφάλου αναφέρθηκε στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος... αναγκάζει τους Ενωσίτες να του δίνουν χρόνο και εξέφρασε την εκτίμηση πως ο καλός Γκρούγιτς μπορεί να «αλλάξει» την Ένωση.

Η αναφορά του Ντέμη Νικολαΐδη

«Προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα. Και ξεκινάει στο να είναι σοβαρή πίσω. Δεν βλέπεις πολλή δημιουργία, αλλά έτσι χτίζεις. Βλέπεις σοβαρές αλλαγές. Δεν κάνει τρέλες ο Νίκολιτς.

Σε αναγκάζει να του δώσεις χρόνο. Σου δείχνει ότι κάτι προσπαθεί να κάνει. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Δεν ενθπυσιάζεται ο ΑΕΚτζής με αυτό που βλέπει, αλλά λέει... ώπα. Εδώ βλέπω ότι κάτι λογικό γίνεται από έναν σοβαρό προπονητή.



Αν πιάσει ο Γιόβιτς και ο Γκρούγιτς θα είναι σημαντικό για την ΑΕΚ. Είναι δύο θέσεις πολύ κομβικές. Τον Ζοάο Μάριο τον ξέρω λίγο καλύτερα.

Για τους άλλους δεν ξέρω πως θα μπουν στην ομάδα και είναι δύο θέσεις που τις έχει ανάγκη ΑΕΚ. Το καλό παιχνίδι του Γκρούγιτς το έχει ανάγκη η ΑΕΚ. Αν ο Γκρούγιτς βγει θ' αλλάξει την ΑΕΚ, θα είναι σημαντικό».