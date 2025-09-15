Ο Ερίκ Αμπιντάλ δεν άφησε αναπάντητες τις αισχρές φήμες που κυκλοφόρησαν στα social media, παρουσιάζοντάς τον νεκρό.

Είναι φορές που το βαρέλι των social media δεν έχει πάτο, φορές που χάνεται και το παραμικρό ίχνος αξιοπρέπειας. Κάτι τέτοιο συνέβη και πριν λίγες ημέρες με ακούσιο πρωταγωνιστή τον Ερίκ Αμπιντάλ.

Ο Γάλλος θρύλος είδε το X να γεμίζει με tweets που τον παρουσίαζαν νεκρό σε μια διαδικασία, που, όπως εύκολα όλοι αντιλαμβανόμαστε, ήταν εξαιρετικά ψυχοφθόρα τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένειά του. Ο παλαίμαχος της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού, δεν θα μπορούσε να αφήσει αναπάντητες τις αισχρές φήμες και απέδειξε πως είναι... ολοζώντανος, στέλνοντας το μήνυμά του με story στο Instagram.

«Κάποιες φήμες δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν. Είμαι εδώ, με την οικογένειά μου και όλα είναι καλά. Ο σεβασμός είναι κλειδί. Υπάρχει μια οικογένεια και τα παιδιά μου πίσω από εμένα. Για να είμαι σαφής, είμαι καλά, είμαι ζωντανός και υγιής. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τα μηνύματα ανησυχίας. Ας επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία», έγραψε ο Αμπιντάλ.

Υπενθυμίζουμε πως το 2011 ο 46χρονος επιβίωσε από καρκίνο στο συκώτι.