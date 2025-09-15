Η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού έγινε υπό τις οδηγίες του προπονητή της Κ19 Δημήτρη Κοροπούλη.

Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό κι όλα έγιναν τόσο γρήγορα, με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος τεχνικός να μην αποχαιρετήσει καν τους παίκτες στο Κορωπί.

Η σημερινή προπόνηση, λοιπόν, έξι μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο έγινε υπό τις οδηγίες του τεχνικού της Κ19 του τριφυλλιού, τον Δημήτρη Κοροπούλη και των συνεργατών του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Τετέ συμμετείχε στην προπόνηση και ο Πελίστρι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Τετέ θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι (21.00) με τους Πειραιώτες στη Λεωφόρο, ενώ το ίδιο αναμένεται και για τον Ουρουγουανό εξτρέμ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Athens Kallithea την Τετάρτη (17/09, 17:30) για το Κύπελλο Ελλάδος. Την προπόνηση πραγματοποίησαν ο προπονητής της Κ19, Δημήτρης Κοροπούλης, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Σταύρο Αμανατίδη, καθώς και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης της ακαδημίας του Τριφυλλιού, Βασίλη Αλεξίου.

Όσοι αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα της χθεσινής αναμέτρησης έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ο Τετέ συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα, ενώ ο Πελίστρι έκανε ατομικό».