Ο Αποστόλης Αποστολόπουλος ταλαιπωρείται από τράβηγμα στο δικέφαλο και δεδομένα θα χάσει τους αγώνες του Παναιτωλικού με Άρη - ΠΑΟΚ, ενώ «τρέχει» για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Αγωνιστικός «πονοκέφαλος» προέκυψε για τον Γιάννη Πετράκη στην αναμέτρηση του Παναιτωλικού με το Βόλο στο Αγρίνιο. Ο Αποστόλης Αποστολόπουλος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μέρος και από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε πως ταλαιπωρείται από τράβηγμα στον δικέφαλο.

Αυτό σημαίνει πως ο 22χρονος αριστερός μπακ - χαφ δεδομένα θα χρειαστεί να μείνει εκτός για δέκα ημέρες και αυτός ο τραυματισμός έρχεται σε ένα διάστημα που τα Καναρίνια έχουν πρόγραμμα... βουνό! Ο Σερραίος ακραίος οπισθοφύλακας δεδομένα θα χάσει τις αναμετρήσεις με Άρη στο Αγρίνιο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα ο Αποστολόπουλος θα δώσει... αγώνα δρόμου ώστε να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας με ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο και με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες ο Χάρης Μαυρίας θα προστατευθεί στον αγώνα με τον Άρη και μένει να φανεί αν θα μπει στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ενώ δεδομένα θα είναι απόλυτα έτοιμος για τα ματς με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του ο Μλάντεν θα χρειαστεί τουλάχιστον μια έξτρα εβδομάδα, ώστε να επιστρέψει στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.