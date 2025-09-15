Η ΑΕΛ Novibet επέστρεψε και ο κόσμος ξεκίνησε από την Τρίπολη τα εκτός έδρας πάρτι
Την δική του ξεχωριστή παράσταση έδωσε στην Τρίπολη και το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ο κόσμος της ΑΕΛ Novibet. Οι «βυσσινί» φιλοξενήθηκαν από τον Αστέρα, με τους παίκτες του Γιώργου Πετράκη να μην ήταν μόνοι τους, καθώς 500 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στις εξέδρες και συνέβαλαν και αυτοί από την πλευρά τους στο να αντιδράσουν οι Θεσσαλοί και να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0.
Μια εικόνα που δεν συναντάμε συχνά, ειδικά από ομάδες της επαρχίας και που σίγουρα δείχνει και το μέγεθος που έχει η «βασίλισσα του κάμπου». Μια εικόνα που είχε λείψει και από το πρωτάθλημά μας. Το σίγουρο είναι πως μπορεί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια και δεν αναφερόμαστε μόνο αυτά της Super League 2, αλλά και αυτά με την προηγούμενη διοίκηση, απομακρύνθηκε ακόμα και χωρίς να το θέλει από το γήπεδο,
Πλέον αυτό αλλάζει και όσο το πρωτάθλημα συνεχίζεται αυτό που έγινε στην Τρίπολη θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και ο κόσμος της ΑΕΛ θα συνεχίσει να δίνει τις ξεχωριστές του παραστάσεις δείχνοντας πόσο έλειπε από την μεγάλη κατηγορία η συγκεκριμένη ομάδα και ο λαός της.
