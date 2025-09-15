ΑΕΚ: Η «υπόκλιση» στους Ενωσίτες και οι αγκαλιές του Ηλιόπουλου σε Νίκολιτς και παίκτες
Η ΑΕΚ συνεχίζει «απόλυτη» στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε στην έδρα του αξιόμαχου Λεβαδειακού με 1-0, χάρη στην υπέροχο «κομπίνα» Ελίασον και Κοϊτά. Ο Δικέφαλος είχε στο πλευρό του περισσότερους από 3.000 φιλαθλούς που έκαναν τη Λιβαδειά... Νέα Φιλαδέλφεια.
Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε στα Social Media video από το... πάρτι των Ενωσιτών και έγραψε: «Η δύναμη μας», αποθεώνοντας τους για τη στήριξη τους.
Η ΑΕΚ ανέβασε και video από το «ευχαριστώ» της ομάδας στου φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλάι της ομάδας τους, στο οποίο ξεχωρίζουν οι... καθιερωμένες πλέον αγκαλιές του Μάριου Ηλιόπουλου στον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.
