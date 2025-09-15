Βόλος: Επιστολή στον Λανουά για την διαιτησία στο ματς με Παναιτωλικό
Μετά τις ήττες από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και τον Ολυμπιακό στο «Πανθεσσαλικό», ο Βόλος κατάφερε να επικρατήσει στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού με 2-1 και να πάρει την πρώτη του νίκη στην φετινή Super League.
Οι Βολιώτες πάντως παρά το τρίποντο που πήραν δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι από την διαιτησία του Θανάση Τζήλου, αλλά και της πρώτης βοηθού, Γεωργίας Κομισοπούλου. Για τον λόγο αυτό με επιστολή τους στον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για τους δύο συγκεκριμένους διαιτητές, μιλώντας φυσικά για αποφάσεις που πήραν στην αναμέτρηση με τα... καναρίνια.
