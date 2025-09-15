Το πλάνο διαχείρισης τριών αγώνων σε διάστημα μιας εβδομάδας προφανώς απαιτεί αναδιαμόρφωση για τον Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος δεν υπολογίζεται σε τουλάχιστον τέσσερις ποδοσφαιριστές έχοντας μπροστά του τον αγώνα Κυπέλλου (17/9, 15:00) με τον Παναιτωλικό και τον αντίστοιχο με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός προπονητής προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου έχοντας όμως περιορισμό επιλογών στη μεσοεπιθετική γραμμή. Για την ακρίβεια, δεν υπολογίζονται οι Κάρλες Πέρεθ, Τάσος Δώνης αλλά και Τίνο Καντεβέρε ο οποίος χρησιμοποιήθηκε μεν – για ελάχιστα λεπτά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο – αλλά το πλάνο δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για υποχρεωτική αλλαγή λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε στα «τελειώματα» του αγώνα ο Λορέν Μορόν.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Καντεβέρε έδειξε ότι έχει κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, σ’ έναν τραυματισμό που υπέστη στη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Ζιμπάμπουε. Μένοντας στη μεσοεπιθετική γραμμή, με πρόβλημα έχει επιστρέψει και ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος επίσης δεν υπολογίζεται στους επόμενους (τουλάχιστον) τρεις αγώνες απέναντι σε Παναιτωλικό, Κηφισιά και Μαρκό. Ο Φινλανδός ήδη υποβάλλεται σε θεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.