Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε το δανεισμό του νεαρού χαφ Βασίλη Ράδου στα Χανιά της Super League 2.

Ο Παναιτωλικός με τη μεγάλη προσθήκη του Ανδρέα Μπουχαλάκη γέμισε ακόμα περισσότερο τη μεσαία του γραμμή, έχοντας πλέον τρεις λύσεις πρώτης γραμμής, μαζί με τους Λουίς και Κόγιτς. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αγρινιώτες επέλεξαν να δανείσουν τον νεαρό χαφ Βασίλη Ράδο στα Χανιά, ώστε να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει πιο «ψημένος» στο «Emileon».

Πρόκειται για παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες των Καναρινιών και ο Γιάννης Πετράκης έδειξε να τον πιστεύει στη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο 20χρονος μέσος έκανε το ντεμπούτο του σε ανδρικό επίπεδο στην πρόκριση επί της Νίκης Βόλου, ενώ είχε παίξει και ένα ημίχρονο στο ματς της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο.

Θυμίζουμε πως εκτός των Μπουχαλάκη, Λουίς και Κόγιτς ο πολύπειρος Κρητικός τεχνικός του Παναιτωλικού υπολογίζει και στους νεαρού Κοντούρη και Νικολάου.

Η ενημέρωση του Παναιτωλικού

«Ο ποδοσφαιριστής μας Βασίλης Ράδος παραχωρήθηκε με δανεισμό έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου στην ΠΑΕ Χανιά».