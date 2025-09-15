Γιάννης Πασάς: Το «κανόνι» της ΑΕΛ ήχησε στη Super League 8 χρόνια μετά!
Ο Γιάννης Πασάς γεννήθηκε για να κάνει μία δουλειά: Να σκοράρει! Είναι αυτός που μπορεί να ξεσηκώνει την εξέδρα και να χαρίζει στις ομάδες του βαθμούς, νίκες... πρωταθλήματα. Αυτό έκανε και στην Τρίπολη, όπου παρόλο που η ομάδα του έχανε με 2-0, εκείνος αποφάσισε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα στο Κολοκοτρώνης.
Ο περσινός πρώτος σκόρερ της Super League 2 με 24 τέρματα, χρειάστηκε 22' στην Τρίπολη για να βάλει 2 γκολ και να χαρίσει στην ομάδα του το δεύτερό της βαθμό (2-2).
Μπορεί να είναι ένας από τους σημαντικότερους σκόρερ στην ιστορία της Β' Εθνικής, αλλά η Super League είναι άλλη πίστα. Κι ο Παδάς είναι εδώ για να αποδείξει ότι ανήκε (και) σ' αυτήν.
Στα 34 του χρόνια, βρήκε δίχτυα στην πρώτη κατηγορία μετά τις 18/1 του 2017. Τότε, είχε σκοράρει στην ήττα του Ηρακλή από την Ξάνθη με 3-1. Το πρώτο του γκολ στην κατηγορία το είχε πανηγυρίσει στις 18/4 του 2012 στο 5-1 του Παναιτωλικού επί του Άρη.
Οι αριθμοί του Γιάννη Πασά στην καριέρα του:
- Ηρακλής: 105 ματς, 8 γκολ, 9 ασίστ
- Βέροια: 78 ματς, 44 γκολ, 12 ασίστ
- Καλαμάτα: 54 ματς, 15 γκολ, 4 ασίστ
- Παναιτωλικός: 52 ματς, 7 γκολ
- ΑΕΛ: 29 ματς, 27 γκολ, 1 ασίστ
- Άρης: 28 ματς, 6 γκολ, 7 ασίστ
- Κέρκυρα: 12 ματς, 2 γκολ
Συνολικά στην καριέρα του μετρά σε επίπεδο πρωταθλημάτων αλλά και στο θεσμό του Κυπέλλου: 358 συμμετοχές, 109 γκολ, 33 ασίστ
