Ο ΟΦΗ μείωσε το σκορ στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με εντυπωσιακό γυριστό σουτ.

Ο Τιάγκο Νους έβαλε... φωτιά στο ματς. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει το 3-0 επί του ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», λόγω της απόκρουσης του Νίκου Χριστογέωργου στο πέναλτι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν μια στατική φάση, ώστε να μειώσουν το σκορ.

Στο 75ο λεπτό ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε κόρνερ, ο Τιάγκο Νους έπιασε φοβερό γυριστό σουτ και νίκησε τον Γίρι Παβλένκα για το 1-2, το οποίο εν τέλει έμεινε μέχρι το φινάλε.