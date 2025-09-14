ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Εκπληκτικό γυριστό του Νους για το 1-2 (vid)
Ο Τιάγκο Νους έβαλε... φωτιά στο ματς. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει το 3-0 επί του ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», λόγω της απόκρουσης του Νίκου Χριστογέωργου στο πέναλτι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν μια στατική φάση, ώστε να μειώσουν το σκορ.
Στο 75ο λεπτό ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε κόρνερ, ο Τιάγκο Νους έπιασε φοβερό γυριστό σουτ και νίκησε τον Γίρι Παβλένκα για το 1-2, το οποίο εν τέλει έμεινε μέχρι το φινάλε.
