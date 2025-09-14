Νίκολιτς: «Ευχαριστώ τους οπαδούς, εξαιρετική έμπνευση από Κοϊτά και Ελίασον»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ έκανε το 3/3, καθώς υπέταξε το Λεβαδειακό με 1-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το ματς στάιθηκε στην παρουσία των οπαδών και στην... έμπνευση του σκόρερ Κοϊτά και του δημιουργού Ελίασον στη φάση του γκολ που έκρινε το τρίποντο.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Πολυ σημαντικό που κρατήσαμε ξανά το "0", συγχαρητήρια σε ολους τους παίκτες, πολύ σημαντική νίκη μετά τη διακοπή. Είχαμε παίκτες σε διάφορα μέρη του κόσμου που έπαιξαν και διαφορετικά λεπτά.

Κάναμε μία προπόνηση και είχαμε και ταξίδι. Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Μπορούσαμε να κλειδώσουμε τη νίκη με τον Ζίνι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ωστόσο ο στόχος της νίκης επετεύχθη.

Εξαιρετικη έμπνευση απο τους δυο παίκτες. Ο Λοντίγκιν έκανε μερικές καταπληκτικές επεμβάσεις, πλέον θα τον ξέρω καλά».