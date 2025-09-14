Πετράκης για το 2-2 της ΑΕΛ Novibet:  «Δεν είχαμε έρθει για την ισοπαλία, πιστεύω ότι μπορούσαμε να νικήσουμε»

Ο Γιώργος Πετράκης σχολίασε το 2-2 της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Τρίπολης αλλά και το τι του άρεσε και τι όχι σε σχέση με την ομάδα του.

Η ΑΕΛ Novibet αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, ισοφάρισε σε 2-2 και παραλίγο στις καθυστερήσεις να πάρει και τη νίκη μέσα στην Τρίπολη από τον Αστέρα. Ο κόουτς Πετράκης είπε για τον αγώνα: «Είναι το 3ο παιχνίδι που δείχνουμε μία αφέλεια πάρα το ότι είχαμε πολύ καλή εικόνα με ποιοτικές ευκαιρίες. Η αφέλειά μας μας έβαλε να χάνουμε με 2-0: αυτό δεν θα επιτρέψουμε και ούτε θα γίνει ξανά εύκολα από την ομάδα μας. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για αυτό.

Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια. Το παιχνίδι ήρθε σε μια ισορροπία. Οι παίκτες δεν άλλαξαν πολλά. Προσπάθησαν να συνεχίσουν στο να κάνουμε το ίδιο που κάναμε. Η απόδοσή μας ήταν καλή, τα παιδιά από τον πάγκο βοήθησαν, άλλαξαν τη ροή του αγώνα και δίκαια ήρθαμε στην ισοφάριση. Συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα, δεν είχαμε έρθει για την ισοπαλία και πιστεύω ότι μπορούσαμε να νικήσουμε. Κοιτάζουμε τη συνέχεια.

Έχω ένα ρόστερ πλούσιο με παιδιά που μπαίνοντας στο παιχνίδι μπορούν να δημιουργήσουν νέες διαδικασίες στο παιχνίδι. Πολύ σπουδαίο σαν χαρακτηριστικό. Το θέλαμε να το χτίσουμε το ρόστερ έτσι. Συγχαρητήρια και σε αυτούς».