Ρουί Βιτόρια: «Να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε γιατί με αυτήν την εμφάνιση δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα»

Ο Πορτογάλος τεχνικός μιλώντας στην COSMOTE TV μετά το 3-2 από την Κηφισιά ανέλυσε το σκεπτικό του για τον Παναθηναϊκό και τη συνέχεια.

Ο Ρουί Βιτόρια επισήμανε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά για:

Το παιχνίδι: Σήμερα δεν πήγε τίποτα καλά. Ήμασταν παθητικοί. Κάναμε πολλά λάθη. Αυτή δεν είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε να βλέπουμε. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε γιατί με την εμφάνιση αυτή δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Με στεναχώρησε αυτό το παιχνίδι.

Τη συνέχεια: Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Κυρίως εγώ. Τις ημέρες που σταματήσαμε λόγω των Εθνικών κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις κάτι. Στην Ευρώπη έχουμε δείξει διαφορετικό πρόσωπο. Πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια με έναν τρόπο ελεγχόμενο. Πρέπει να βρούμε τη λύση γιατί το Πρωταθλήμα συνεχίζεται και πρέπει να πάρουμε πίσω τους βαθμούς που χάσαμε.