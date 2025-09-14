Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Σόουζα «υπέγραψε» την ανατροπή στην ανατροπή στο 90+4' και ξέσπασε σε κλάματα (vid)
Η Κηφισιά πέτυχε τη σπουδαιότερη νίκη στην ιστορία της μέχρι την επόμενη. Η ομάδα του Σεμπάστια Λέτο υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Βόλο με 3-2, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League.
Στο 90+4' ο Έμπο έπαιξε κάθετα, ο φανταστικός Τεττέη έπειτα από νέα ατομική ενέργεια βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Ντραγκόφσκι και ο αρχηγός Ούγκο Σόουζα που ακολούθησε τη φάση τίναξε τα δίχτυα με δυνατό σουτ.
Ο Πορτογάλος στόπερ ξέσπασε σε κλάματα μετά το γκολ που σφράγισε την πρώτη νίκη της ομάδας του και σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό.
Πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος εκτός της συμμετοχής σε αυτήν τη φάση είχε γκολ και ασίστ στον Παντελίδη ύστερα από αδιανόητη ενέργεια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.