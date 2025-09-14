Στο 90+4' του αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό ο Ούγκο Σόουζα έκανε το 3-2 και χάρισε τεράστια νίκη στην ομάδα του Λέτο.

Η Κηφισιά πέτυχε τη σπουδαιότερη νίκη στην ιστορία της μέχρι την επόμενη. Η ομάδα του Σεμπάστια Λέτο υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Βόλο με 3-2, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League.

Στο 90+4' ο Έμπο έπαιξε κάθετα, ο φανταστικός Τεττέη έπειτα από νέα ατομική ενέργεια βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Ντραγκόφσκι και ο αρχηγός Ούγκο Σόουζα που ακολούθησε τη φάση τίναξε τα δίχτυα με δυνατό σουτ.

Ο Πορτογάλος στόπερ ξέσπασε σε κλάματα μετά το γκολ που σφράγισε την πρώτη νίκη της ομάδας του και σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό.

Πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος εκτός της συμμετοχής σε αυτήν τη φάση είχε γκολ και ασίστ στον Παντελίδη ύστερα από αδιανόητη ενέργεια.