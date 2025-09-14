Λέτο: «Νίκη - δώρο για τους παίκτες μου, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»
Πανάξιος και ιστορικός θρίαμβος της Κηφισιάς! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έπαιξε εξαιρετικά κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρόλο που βρέθηκε να χάνεια από δυο ατομικά λάθη, όμως έκανε την ανατροπή στην ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2.
Ο Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάει.
Οι δηλώσεις του Λέτο:
«Αυτό είναι ένα δώρο, είναι ένα μπόνους από όλους τους παίκτες για την σκληρή δουλειά που κάνουν, το αξίζανε είναι φυσικά μια πολύ μεγάλη νίκη αλλά ο στόχος της σεζόν είναι στο τέλος και τότε θα κριθούμε.
Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Το σημαντικό είναι να είσαι εκεί και να παλεύεις μέχρι το τέλος».
