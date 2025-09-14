Λέτο: «Νίκη - δώρο για τους παίκτες μου, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού.

Πανάξιος και ιστορικός θρίαμβος της Κηφισιάς! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έπαιξε εξαιρετικά κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρόλο που βρέθηκε να χάνεια από δυο ατομικά λάθη, όμως έκανε την ανατροπή στην ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2.

Ο Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάει.

Οι δηλώσεις του Λέτο:

«Αυτό είναι ένα δώρο, είναι ένα μπόνους από όλους τους παίκτες για την σκληρή δουλειά που κάνουν, το αξίζανε είναι φυσικά μια πολύ μεγάλη νίκη αλλά ο στόχος της σεζόν είναι στο τέλος και τότε θα κριθούμε.

Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Το σημαντικό είναι να είσαι εκεί και να παλεύεις μέχρι το τέλος».