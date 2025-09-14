Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Αδιανόητη ενέργεια του Τεττέη, «άδειασε» Πάλμερ Μπράουν - Τσιριβέγια και ο Παντελίδης έκανε το 2-2 (vid)
Απίστευτη ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη! Στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο ο επιθετικός της Έμπο απομάκρυνε την μπάλα από την περιοχή του, ο εκ των αρχηγός της ομάδας του Λέτο πέρασε πάνω στη γραμμή τον Πάλμερ Μπράουν και στη συνέχεια απέφυγε τον Τσιριβέγια, έβγαλε τετ α τετ τον Παντελίδη και ο νεαρός επιθετικός πλάσαρε τον Ντραγκόφσκι για το 2-2.
Θυμίζουμε πως ο Τεττέη είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ανέτρεψε το ματς.
