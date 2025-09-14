Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Λέτο χειροκροτήθηκε από τους 700 οπαδούς του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός έχει στο Πανθεσσαλικό τουλάχιστον 700 οπαδούς στο πλευρό του στο ματς με την Κηφισιά.
Οι πράσινοι πήραν 500 εισιτήρια τα οποία διέθεσαν, ενώ υπάρχουν αρκετοί οπαδοί του και δίπλα στα επίσημα.
Πριν τη σέντρα, παράλληλα, οι φίλοι του τριφυλλιού χειροκρότησαν τον τεχνικό της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο, ένας παίκτης που λάτρεψε ο κόσμος όταν φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Στο Πανθεσσαλικό βρίσκεται και ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας του τοπικού συλλόγου Αχιλλέας Μπέος.
Δείτε φωτορεπορτάζ από τις εξέδρες
