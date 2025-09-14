ΠΑΟΚ: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων»

ΠΑΟΚ: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων»

Newsroom
ΠΑΟΚ, Μικρά Ασία

bet365

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Ο ΠΑΟΚ ως προσφυγικός λόγος δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του την 14η Σεπτεμβρίου.

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«14η Σεπτεμβρίου, η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Τα δεινά, οι διωγμοί, ο ξεριζωμός, πρέπει να παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη. Τιμούμε τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων…

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ, Μπέρδος: Ο 17χρονος ταλαντούχος εξτρέμ που πήρε ο Λουτσέσκου στην αποστολή με τον ΟΦΗ
ΠΑΟΚ, Μπέρδος

Τιμούμε αυτούς, που καταφέρνοντας να σταθούν όρθιοι μετά τον ξεριζωμό, γέννησαν ζωή μέσα στη λάσπη και τα καμένα! Τιμούμε την ιστορία μας.

 

Δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται, να ξεχάσουμε…».

@Photo credits: @PAOK_FC
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα