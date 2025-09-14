ΠΑΟΚ: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων»

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Ο ΠΑΟΚ ως προσφυγικός λόγος δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του την 14η Σεπτεμβρίου.

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«14η Σεπτεμβρίου, η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Τα δεινά, οι διωγμοί, ο ξεριζωμός, πρέπει να παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη. Τιμούμε τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων…

Τιμούμε αυτούς, που καταφέρνοντας να σταθούν όρθιοι μετά τον ξεριζωμό, γέννησαν ζωή μέσα στη λάσπη και τα καμένα! Τιμούμε την ιστορία μας.

Δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται, να ξεχάσουμε…».