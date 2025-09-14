Άρης: Άτυχος ο Αλφαρέλα, αποχώρησε τραυματίας στην πρώτη του προπόνηση!
Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής και σήμερα (14/9) είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του, στην παρθενική προπόνησή του με τον Άρη.
Ο 27χρονος Γάλλος τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτής (σ. σ. γύρισε το γόνατό του) και αποχώρησε δακρυσμένος και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.
Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού με τους ανθρώπους του Άρη να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τραυματισμό που μπορεί να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.