Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Άρη καθώς στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποχώρησε υποβασταζόμενος καθώς γύρισε το γόνατό του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής και σήμερα (14/9) είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του, στην παρθενική προπόνησή του με τον Άρη.

Ο 27χρονος Γάλλος τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτής (σ. σ. γύρισε το γόνατό του) και αποχώρησε δακρυσμένος και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού με τους ανθρώπους του Άρη να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τραυματισμό που μπορεί να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα!