Ο ΠΑΟΚ πάει σήμερα στην άδεια Λεωφόρο με απουσίες αλλά και μοναδικό στόχο να κάνει το «3Χ3» απέναντι στον ΟΦΗ ώστε να παραμείνει στην κορυφή.

Με δυο σημαντικές απουσίες αυτές των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ, θα παραταχθεί απόψε το βράδυ (21:30) στο άδειο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το 2X2 απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο και φεύγει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα εκτός Θεσσαλονίκης. για την αναμέτρηση με τον τιμωρημένο ΟΦΗ. Αυτό είναι και το πρώτο από μια σειρά αγώνων στο γεμάτο πρόγραμμα, καθώς με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη Super League, ξεκινούν και οι υποχρεώσεις αρχικά για το κύπελλο Ελλάδας και στη συνέχεια για τη League Phase του Europa League.

Παρά το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας έχει απουσιάσει από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ο Ντεσπόντοφ είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στο ξεκίνημα της σεζόν, οι απουσίες των δύο ποδοσφαιριστών δεν περνούν απαρατήρητες για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχει δείξει Ρουμάνος τεχνικός αμφότεροι έχουν αποτελέσει βασικές του επιλογές λόγω της αγωνιστικής κατάστασης στην οποία είχα βρεθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Μαντί Καμαρά από την πλευρά του, αν και δεν έχει προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, ταξίδεψε στην Αθήνα μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Ο Δημήτρης Πέλκας θα είναι πιθανότατα αυτός που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον συμπαίκτη του και στην Εθνική ομάδα, με τον Τάισον να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεκινάει στη φυσική του θέση, αυτή στα δεξιά της ασπρόμαυρης επίθεσης.

Οι έντεκα που αναμένεται να ξεκινήσουν το σημερινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ είναι: Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ντεμπούτο στην αποστολή κάνουν οι δύο νεοφερμένοι Ιταλοί, Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, ενώ ο Λουτσέσκου πήρε στην Αθήνα και τον 17χρονο Δημήτρη Μπέρδο.