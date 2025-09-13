Πετράκης: «Φάγαμε δύο γκολ χωρίς να κάνει καμία ευκαιρία ο αντίπαλος»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από το Βόλο στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να πάρει δεύτερο διαδοχικό τρίποντο μετά το θρίαμβο επί του Άρη, καθώς ηττήθηκε από το Βόλο με 2-1 και έκανε το 0/2 στο Αγρίνιο. Ο Γιάννης Πετράκης στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στη συγκέντρωση των παικτών του, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη

«Νομίζω ότι πληρώσαμε την κακή μας συγκέντρωση στην αρχή του παιχνιδιού. Φάγαμε δύο γκολ χωρίς ο αντίπαλος να κάνει καμία ευκαιρία, με εξαίρεση στο τέλος στο 93′. Ούτε εμείς βέβαια είχαμε πολλές ευκαιρίες αλλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα γκολ ακόμα. Όλη αυτή η κακή συγκέντρωση μας πήγε στο αποτέλεσμα αυτό.

Απέναντι σε μία πολύ ποιοτική, ευκίνητη και ζωντανή ομάδα, η εικόνα μας και η προσπάθεια ήταν μεγάλη. Δύσκολη η δουλειά όταν χάνουμε στο εικοσάλεπτο 0-2. Δεν είμαι ευχαριστημένος μόνο από το αποτέλεσμα».

Για τον Μπουχαλάκη: «Καταρχήν είναι χαρά μας που ο Ανδρέας είναι εδώ. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό στην καριέρα μου. Είχε όμως φουλ ετοιμότητα, με βάση τα εργομετρικά του. Κι αφού ήταν έτοιμος, η ποιότητα δεν ξεχνιέται.

Πίστευα ότι θα έκανε κάποια τελική πάσα για το γκολ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ότι μας πληγώνει μας κάνει πολύ πιο δυνατούς. Είμαστε στο ξεκίνημα. Φουλ συγκέντρωση, έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι την Τετάρτη».