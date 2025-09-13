Μουντουσαμί: «Μας έλειψε η συγκέντρωση στις στατικές φάσεις»
Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο 29χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής εκτίμησε ότι η ομάδα του πλήρωσε την έλλειψη συγκέντρωσης στις στατικές φάσεις. «Νομίζω ότι κάναμε καλό παιχνίδι, όχι αρκετό για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Μας έλειψε η συγκέντρωση στις στατικές φάσεις όπως παραδείγματος χάρη στα κόρνερ. Παρόλο αυτά και τα σκαμπανεβάσματά μας, παλέψαμε για να πάρουμε αποτέλεσμα», είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δική του πρεμιέρα με τη φανέλα του Ατρόμητου. «Καταρχάς είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ έπειτα από μεγάλο διάστημα αναμονής. Η ομάδα έχει καλό πνεύμα, είδα καλά πράγματα και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν. Ήρθα για να δώσω ό,τι περισσότερο μπορώ».
