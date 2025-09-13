Χιμένεθ: «Σημαντική νίκη αλλά απέχουμε αρκετά από εκεί που θέλουμε να βρεθούμε»
Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Ισπανός προπονητής είπε αρχικά ότι… «είναι όμορφη η αίσθηση της νίκης στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Η αξία σ’ αυτό το παιχνίδι είναι ότι μια καλά δουλεμένη και οργανωμένη ομάδα όπως ο Ατρόμητος, επί της ουσίας, δεν δημιούργησε κάτι στο παιχνίδι».
Εκεί ρωτήθηκε για την αντίδραση των παικτών του. «Είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά και την αντίληψη και τη νοοτροπία των παικτών. Σε κάποια διαστήματα του αγώνα ήμασταν καλοί αλλά πρέπει να βελτιωθούμε. Έχω επίγνωση της κατάστασης γιατί υπάρχουν 3+1 ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν είναι καλά, δίνουν πολλά στην ομάδα», απάντησε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.