Χιμένεθ: «Σημαντική νίκη αλλά απέχουμε αρκετά από εκεί που θέλουμε να βρεθούμε»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε την πρεμιέρα που ήθελε με τη νίκη του Άρη επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι αλλά μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στην επίδραση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Ισπανός προπονητής είπε αρχικά ότι… «είναι όμορφη η αίσθηση της νίκης στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Η αξία σ’ αυτό το παιχνίδι είναι ότι μια καλά δουλεμένη και οργανωμένη ομάδα όπως ο Ατρόμητος, επί της ουσίας, δεν δημιούργησε κάτι στο παιχνίδι».

Εκεί ρωτήθηκε για την αντίδραση των παικτών του. «Είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά και την αντίληψη και τη νοοτροπία των παικτών. Σε κάποια διαστήματα του αγώνα ήμασταν καλοί αλλά πρέπει να βελτιωθούμε. Έχω επίγνωση της κατάστασης γιατί υπάρχουν 3+1 ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν είναι καλά, δίνουν πολλά στην ομάδα», απάντησε.